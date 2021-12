Deutsche Fußball Liga : BVB-Geschäftsführer Watzke wird neuer DFL-Aufsichtsratschef

Hans-Joachim Watzke wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga.

Frankfurt am Main | Der 62 Jahre alte Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund wurde auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main wie erwartet zum Nachfolger von Peter Peters gewählt. Peters gibt das Amt zum 11. Februar des kommenden Jahres ab und bewirbt sich im März 2022 um den Posten des Präsidenten im Deutschen Fußball-Bund. Abschied von der DFL ...

