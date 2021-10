Bundesliga : Azzouzi steht weiter zu Leitl: „Stefan ist ein Top-Trainer“

Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi steht beim noch sieglosen Bundesliga-Tabellenletzten Greuther Fürth weiter fest zu Aufstiegs-Trainer Stefan Leitl.

Fürth | „Es hat sich nichts geändert, Stefan ist ein Top-Trainer“, zitierten die „Nürnberger Nachrichten“ und die „Nürnberger Zeitung“ Azzouzi vor dem Auswärtsspiel der Franken in der Fußball-Bundesliga am Samstag beim in dieser Saison noch ungeschlagenen Tabellendritten SC Freiburg. Die Schuld am schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus neun Partien ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.