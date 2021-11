Bundesliga : Augsburg will in Wolfsburg überraschen

Der FC Augsburg geht trotz seiner klaren Außenseiterrolle mit viel Rückenwind und Selbstvertrauen in das Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

Augsburg | „Es ist möglich, zu punkten, und wir können überraschen“, sagte Trainer Markus Weinzierl vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Eine solide Verteidigung sei hierfür ausschlaggebend. „Wenn wir nur 90 Prozent Fußball spielen, dann wird es schwierig“, sagte Weinzierl. Er will den Schwung aus dem 4:1 gegen den VfB Stut...

