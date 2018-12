Aufsichtsratsvorsitz beim FC Bayern : Uli Hoeneß einstimmig wiedergewählt

Der Präsident wurde als Aufsichtratsvorsitzender wiedergewählt. Gegenstimmen gab es keine.

von dpa

18. Dezember 2018, 17:01 Uhr

München | Präsident Uli Hoeneß bleibt in den kommenden Jahren Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern München. Der 66-Jährige wurde bei der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates am Dienstag einstimmig wiedergewählt, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. "Wir sind sehr glücklich darüber, wieder einen so hochkarätig besetzten Aufsichtsrat zu haben", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Der Aufsichtsrat des deutschen Meisters war bereits am Montag für die kommenden vier Jahre gewählt worden.

Hoeneß steht seit Februar 2017 wieder an der Spitze des neunköpfigen Gremiums. Seine Amtszeit als Vereinspräsident läuft im November 2019 ab. Hoeneß hatte schon in seiner ersten Amtszeit als Präsident von 2009 bis 2014 beide Führungsposten beim FC Bayern München inne.

Zuletzt war Hoeneß auf Grund mehrerer Aussagen öffentlich in die Kritik geraten. So hatte der Bayern-Präsident unter anderem Mesut Özil, Karim Bellarabi und Juan Bernat beleidigt.

