Veröffentlichung der Bundesliga-Spielpläne : Das sind die Paarungen der ersten Spieltage in Bundesliga und 2. Bundesliga

Die Deutsche Fußball-Liga hat die Spielpläne für die kommenden Bundesliga-Saison 2019/2020 veröffentlicht.

von Alexander Barklage

28. Juni 2019, 12:32 Uhr

Köln | Der erste Spieltag in der Beletage findet vom 16. bis zum 18. August statt. Das Finale steigt am 16. Mai 2020. Die Zweitliga-Clubs starten bereits vom 26. bis zum 29. Juli in die kommende Saison, die am 17. Mai 2020 endet.

Alle Partien der ersten Spieltage im Überblick

Die komplexen Spielpläne, in denen auch die internationalen Rahmenterminkalender von FIFA und UEFA sowie Vorgaben von Kommunen, Sicherheitsorganen, Clubs und Stadionbetreibern zu berücksichtigen sind, werden mit Hilfe einer im Jahr 2006 eigens für die Deutsche Fußball Liga entwickelten Software erstellt.



Die wichtigsten Eckdaten der Saison 2019/20 auf einen Blick:

Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag der Bundesliga und dem 18. Spieltag der 2. Bundesliga am 20. bis 22. Dezember 2019 und endet in der Bundesliga am 17. Januar 2020 und in der 2. Bundesliga am 28. Januar 2020.

Der Supercup 2019 zwischen dem FC Bayern München als Deutschen Meister sowie DFB-Pokalsieger und Borussia Dortmund als Vizemeister findet am 03. August 2019 statt.

Der DFB-Pokal 2019/20 beginnt vom 09. bis 12. August 2019, das Finale in Berlin wird am Samstag, 23. Mai 2020, ausgetragen.

Bundesliga, 1. Spieltag: 16.-18.08.2019

Bundesliga, 34. Spieltag: 16.05.2020

2. Bundesliga, 1. Spieltag: 26.-29.07.2019

2. Bundesliga, 34. Spieltag: 17.05.2020

Supercup 2019: 03.08.2019