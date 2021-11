Premier League : Aston Villa trennt sich von Trainer Smith

Zwei Tage nach der fünften Premier-League-Niederlage in Serie hat sich Aston Villa von Coach Dean Smith getrennt.

Birmingham | Am Freitag hatte Villa mit 0:1 beim FC Southampton verloren. In der Tabelle belegte der Club aus Birmingham nach elf Spielen zunächst den 15. Platz mit drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. Leeds und Watford können am Nachmittag noch vorbeiziehen. Dean Smith hatte das Traineramt bei Aston Villa im Oktober 2018 in der Zweiten Liga übernommen...

