Türkisches Nationalteam : Altintop: Kuntz wird wohl „in nächsten Tagen“ vorgestellt

Der Wechsel von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz zur türkischen Fußball-Nationalmannschaft steht unmittelbar bevor.

Frankfurt am Main | „Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Aber ich gehe davon aus, dass wir Herrn Kuntz in den nächsten Tagen vorstellen können“, sagte Hamit Altintop, langjähriger Bundesliga-Profi und heute Nationalmannschafts-Manager im türkischen Verband, der Deutschen Presse-Agentur. Kuntz sei von Anfang an der Wunschkandidat gewesen, sagte Altintop, der in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.