FC Schalke verärgert : Torhüter Alexander Nübel wohl zum FC Bayern – Was wird aus Manuel Neuer?

Torwart Alexander Nübel verlässt den FC Schalke 04 zum Saisonende. Sein Ziel ist offenbar der FC Bayern München.

von dpa

22. Dezember 2019, 14:52 Uhr

Gelsenkirchen | Mit 30 Zählern steht das Team des FC Schalke in der Fußball-Bundesliga so gut da, wie in der Vizemeister-Saison 2017/18. Die Freude der Fans über die starke Hinrunde wurde am Sonntag jedoch erheblich getrübt. Nicht nur, dass Torwart Alexander Nübel den Verein im Sommer in jedem Fall verlässt: Der 23-Jährige soll laut "Bild"-Zeitung auch noch ausgerechnet zum FC Bayern München wechseln – so Manuel Neuer (33) im Jahr 2011.

Schalke: Nicht überrascht – trotzdem verärgert

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider sagte, dass die Verantwortlichen "nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben" nicht "sehr überrascht" gewesen sein, dass der Keeper seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Doch er machte aus seiner Verärgerung keinen Hehl: "Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht."

Nübel und Neuer: So soll es laufen

In diesem ist von einem Fünfjahresvertrag ab dem 1. Juli 2020 die Rede. Nübel soll in Absprache mit Stammtorwart Neuer als Nummer zwei kommen, aber regelmäßige Einsätze bekommen. Neuer dürfte seine Karriere nicht vor 2023 beenden. Die Bayern wollten den "Bild"-Bericht auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren.

dpa/Rolf Vennenbernd





In der Winterpause wird sich Trainer David Wagner nun aber auch Gedanken müssen, wie er mit der Personalie Nübel umgeht. Laut Schneider ist Nübel bis zum Saisonende fest eingeplant: "Ich bin überzeugt, dass Alex bis Saisonende alles für unseren Verein geben wird. Ab Sommer 2020 werden wir unseren eingeschlagenen Weg dann auch ohne ihn konsequent fortsetzen."

Leistungsträger geht ohne Ablöse

Geht der 23-Jährige tatsächlich erst im Sommer, wird er die erwartbar schwierigen Reaktionen des Umfelds moderieren müssen. Außerdem würde Schalke zum wiederholten Mal der Verlust eines Leistungsträgers ohne den Gegenwert einer Ablöse verkraften müssen.

Die Chance auf internationalen Fußball, möglicherweise gar die Champions League, hätte Nübel nach aktuellem Stand auch auf Schalke gehabt. Nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zum Erzrivalen aus Dortmund überwintert Schalke auf Rang fünf. In der Winterpause könnte das Team zudem noch verstärkt werden: Laut "Bild"-Zeitung soll Augsburgs Stürmer Michael Gregoritsch für ein halbes Jahr ausgeliehen werden – die Clubs wollten das nicht kommentieren.