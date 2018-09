Liveticker vor Frankreich-Spiel : Aktuell: DFB-Pressekonferenz mit Neuer, Müller und Brandt

Das DFB-Trio stellt sich am Dienstag den Fragen der Medienvertreter. Wir berichten hier im Liveticker.

von Gregory Straub

04. September 2018, 11:12 Uhr

München | Am Donnerstag (20.45 Uhr) empfängt Deutschland in der Münchner Allianz Arena Weltmeister Frankreich zum Auftakt in der Nations League. Mit Spannung erwarten Fans und Experten, wie sich das kaum veränderte DFB-Team nach dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Russland im ersten Spiel der neuen Saison schlagen wird. Im Vorfeld der Partie stehen mit Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Julian Brandt drei Spieler für Fragen der Medienvertreter zur Verfügung – die Pressekonferenz aus München gibt es hier im Liveticker:

Das ist der Kader des DFB-Teams für das Länderspiel gegen Frankreich:

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Jérôme Boateng (FC Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (FC Bayern München), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (1899 Hoffenheim), Niklas Süle (FC Bayern München), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Mittelfeld/Sturm: Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (FC Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (FC Bayern München), Nils Petersen (SC Freiburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig).