Pokal-Auslosung live : DFB-Pokal-Auslosung: Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

Nach der 2. Hauptrunde steht im DFB-Pokal 2018/19 das Achtelfinale an. Wann findet die DFB-Pokal-Auslosung statt?

von Christopher Bredow

30. Oktober 2018, 14:14 Uhr

Hamburg | Nach der 2. Hauptrunde fiebern alle 16 qualifizierten Mannschaften dem DFB-Pokal-Achtelfinale entgegen. Wann findet die DFB-Pokal-Auslosung statt? Hier erfahren Sie auch, wie Sie die Pokal-Auslosung live im TV und Livestream sehen können. (Weiterlesen: So sehen Sie am Dienstag den DFB-Pokal live im TV und Stream.)

DFB-Pokal 2018/19: Achtelfinal-Auslosung am 4. November 2018

Seit der vergangenen Saison finden die DFB-Pokal-Auslosungen immer sonntags nach den jeweiligen Runden statt. Ort der Ziehungen ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Das DFB-Pokal-Achtelfinale wird daher am Sonntag, 4. November 2018, ab 18 Uhr ausgelost. Als Losfee wird an dem Abend Serdal Celebi fungieren, der als Blindenfußballer beim FC St. Pauli spielt. Als Ziehungsleiter wird Horst Hrubesch, Nationaltrainer der Frauen, bei der Auslosung dabei sein.

Achtelfinale: DFB-Pokal-Auslosung live im TV und Live-Stream

Die ARD überträgt die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und Livestream. In einer Sonderausgabe der Sportschau wird durch die etwa 30-minütige Achtelfinal-Auslosung geführt. Die Live-Übertragung der Ziehung beginnt um 18 Uhr. In der ARD-Mediathek kann die DFB-Pokal-Auslosung live im Stream mitverfolgt werden. (DFB-Pokal am Dienstag: Alle Infos zu den Spielen finden Sie hier.)

DFB-Pokal-Auslosung 2018: Wann findet das Achtelfinale statt?



Auf die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal 2018/19 müssen sich die Fans noch etwas gedulden. In dieser Saison findet das Achtelfinale erst im neuen Jahr 2019 statt. Die acht Partien werden am Dienstag, 5. Februar 2019, und Mittwoch, 6. Februar 2019, ausgetragen. Dann werden jeweils zwei Partien um 18.30 und 20.45 Uhr angepfiffen. Die genauen Ansetzungen werden kurze Zeit nach der DFB-Pokal-Auslosung bekannt gegeben.

2. Hauptrunde: DFB-Pokal-Spielplan im Überblick

Das sind die 16 Spiele in der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19:

Dienstag, 30. Oktober 2018, 18.30 Uhr:

Chemie Leipzig - SC Paderborn

SSV Ulm - Fortuna Düsseldorf

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC Berlin

Dienstag, 30. Oktober 2018, 20.45 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

SV Rödinghausen - FC Bayern München

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

FC Augsburg - FSV Mainz 05

Mittwoch, 31. Oktober 2018, 18.30 Uhr:

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

Weiche Flensburg - Werder Bremen

1. FC Köln - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Union Berlin

Mittwoch, 31. Oktober 2018, 20.45 Uhr:

Holstein Kiel - SC Freiburg

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen