Auslosung der Partien im Februar : DFB-Pokal-Achtelfinale: Werder Bremen trifft auf Borussia Dortmund

Die Partien für das Achtelfinale im DFB-Pokal am 4. und 5. Februar 2020 sind ausgelost.

von Lorena Dreusicke

03. November 2019, 18:27 Uhr

Berlin | Cup-Verteidiger FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf die TSG 1899 Hoffenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Partien werden am 4./5. Februar 2020 ausgetragen.

DFB-Pokal-Achtelfinale 4./5. Februar 2020

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart

FC Bayern München – TSG Hoffenheim

FC Schalke 04 – Hertha BSC

1. FC Saarbrücken – Karlsruher SC

SV Werder Bremen – Borussia Dortmund

1. FC Kaiserslautern – Fortuna Düsseldorf

SC Verl – 1. FC Union Berlin

Weitere Termine:

Viertelfinale: 3./4. März 2020



Halbfinale: 21./22. April 2020



Finale: 23. Mai 2020 in Berlin