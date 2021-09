6. Spieltag : 3:0-Sieg: Freiburg feiert Abschiedsparty im Dreisamstadion

Es war ein tränenreicher Abschied. Nach 360 Bundesliga-Spielen und 999 Bundesliga-Toren schließt das Dreisamstadion seine Pforten. Für die Freiburger Fans war es ein emotionaler Abend, für die Profis gab es einen verdienten Sieg.

Freiburg im Breisgau | Trainer Christian Streich kletterte mit Tränen in den Augen in den Fan-Block und stimmt die Humba-Gesänge an: Die Fußball-Profis des SC Freiburg haben sich mit einer Galavorstellung und einer Ehrenrunde vom altehrwürdigen Dreisamstadion verabschiedet. Die Badener gewannen ihr letztes Bundesliga-Heimspiel in der 67 Jahre alten Kultstätte mit 3:0 (3:...

