Fußball-EM : 2008 als Warnung: Oranje mit starker Elf gegen Underdog

Keine Zeit für Experimente. Auch wenn es gegen Nordmazedonien für die Niederländer um nichts mehr geht, setzt Bondscoach Frank de Boer auf seine Stammelf. Die Historie ist ihm ein mahnendes Beispiel.

Zeist | Vor dem Duell mit Nordmazedonien zum Abschluss der EM-Gruppenphase stand bei den Niederländern auf einmal der Assistenztrainer im Mittelpunkt. Ruud van Nistelrooy wandte sich in einer Teambesprechung an die Spieler der bereits als Sieger der Gruppe C feststehenden Elftal. Sein Anliegen: Das Weiterkommen sei schön, doch erreicht sei damit noch nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.