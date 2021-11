Conference League : 2000 Polizisten sichern Spiel zwischen Union und Rotterdam

Mit einem Großaufgebot begleitet die Berliner Polizei das Gruppenspiel der Conference League zwischen dem 1.

Berlin | FC Union und Feyenoord Rotterdam im Berliner Olympiastadion (21.00 Uhr/TV Now). 2000 Kräfte sind in der Stadt bis in die Nacht im Einsatz, um Auseinandersetzungen zwischen Fans zu vermeiden, wie eine Sprecherin sagte. Die Beamten kündigten ein schnelles und konsequentes Vorgehen gegen Störer und Randalierer an. Bereits am Nachmittag trafen sich ...

