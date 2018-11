Auswärtssieg in Bielefeld : Vor dem Spitzenspiel: FC St. Pauli ist vorläufig Tabellenführer

Der FC St. Pauli steht immerhin bis Montagabend auf Platz eins der 2. Bundesliga. Union Berlin bleibt ungeschlagen.

von dpa und Alexander Barklage

04. November 2018, 15:57 Uhr

Bielefeld | Der FC St. Pauli hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga erobert - aber nur vorübergehend. Durch einen 2:1 (0:1)-Sieg bei Arminia Bielefeld stehen die Hanseaten auf Platz eins, doch das Spitzenspiel steigt am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln. Mindestens eine der beiden Mannschaften wird St. Pauli in der Tabelle dann wieder überholen. Für Bielefeld war es die sechste Pflichtspielniederlage nacheinander.

Union bleibt weiter ungeschlagen

Auch die Serie von Union Berlin hat weiter Bestand, nur anders als Bielefeld sind die Berliner nach dem 1:1 (0:0) bei Jahn Regensburg in der Liga weiter unbesiegt. Im dritten Sonntagsspiel schlug der 1. FC Heidenheim den FC Erzgebirge Aue 1:0 (0:0).

Das Ende einer Sieglos-Serie war für den FC Ingolstadt am Samstag zum Greifen nahe, jedoch kam der Tabellenletzte trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (0:0) bei Holstein Kiel hinaus und ist seit acht Spielen sieglos. Der Tabellenvorletzte MSV Duisburg feierte dagegen den ersten Saison-Heimsieg. Spielerisch nicht überzeugend, aber äußerst effektiv holten die Zebras gegen den SC Paderborn mit 2:0 (1:0) erstmals Punkte vor heimischer Kulisse.







Spannung im Tabellenkeller

Durch diesen Erfolg ist Duisburg mit neun Zählern punktgleich mit dem Tabellen-15. 1. FC Magdeburg. Auf Tabellenplatz 16 steht mit ebenfalls neun Punkten der SV Sandhausen, der bei Dynamo Dresden mit 1:3 (1:2) unterlag. Es war für Sandhausen die erste Niederlage im dritten Spiel unter ihrem neuen Trainer Uwe Koschinat. Der VfL Bochum verspielte beim 2:2 (2:0) bei der SpVgg Greuther Fürth zum zweiten Mal in Folge eine Führung in der Nachspielzeit.