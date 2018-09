Tirade gegen Schiedsrichter : "Cornflakes zählen": Lautern-Kicker rastet im Interview aus

Wegen eines Elfmeters flippt Jan Löhmannsröben am Mikrofon verbal voll aus. Lustig wirkt ein Cornflakes-Vergleich.

von Gregory Straub

02. September 2018, 21:18 Uhr

Zwickau | Interview-Skandal in der 3. Liga: Nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters flippt Kaiserslauterns Spieler Jan Löhmannsröben im Interview aus und lässt kein gutes Haar an Schiedsrichter Markus Wollenleber.

Die Pfälzer hatten bei ihrem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau bis in die Nachspielzeit mit 1:0 geführt, ehe ein umstrittener Elfmeter den Gastgebern doch noch einen Punktgewinn sicherte: Löhmannsröben hatte den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand gespielt, weshalb auf Handelfmeter gegen den FCK entschieden wurde. Allerdings wurde der Abwehrspieler zuvor klar durch einen Ellenbogenschlag ins Gesicht behindert.

"Also wenn das ein Schiri ist, weiß‘ nicht Digga, soll der Cornflakes zählen gehen“, sagte Löhmannsröben nach dem Spiel aufgewühlt am Mikrofon von "Telekom Sport" unter anderem, ehe er den Unparteiischen eine schlaflose Woche wünschte. Über die etwa eine Minute lange Tirade wird in den nächsten Tagen vermutlich noch öfters gesprochen werden. Es darf vermutet werden, dass dem Spieler durch seine harsche Kritik eine Sperre blüht.

Hier sehen Sie das Interview im Video: