Champions League : 0:0 in Lille: VfL Wolfsburg rettet Punkt in Unterzahl

Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison einen glücklichen Punkt beim französischen Meister OSC Lille geholt.

Villeneuve-d'Ascq | Beim 0:0 im Stade Pierre Mauroy erreichten die „Wölfe“ am Dienstagabend mit einer schwachen Leistung ein brauchbares Ergebnis. In der letzten halben Stunde spielten sie sogar in Unterzahl, weil Verteidiger John Anthony Brooks in der 62. Minute nach einem Handspiel Gelb-Rot sah. Nur drei Minuten zuvor hatte der VfL durch Maximilian Philipp zum ersten M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.