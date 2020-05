DFL-Mitgliederversammlung : Fußball-Bundesliga startet am 16. Mai

Die Fußball-Bundesliga nimmt die Saison am 16. Mai wieder auf.

von dpa

07. Mai 2020, 13:44 Uhr

Die 36 Profivereine entschieden sich am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga dafür, den Spielbetrieb wie von Bund und Ländern vorgegeben erst in der zweiten Mai-Hälfte fortzusetzen und nicht schon am 15. Mai, wie zuvor vom Präsidium beschlossen. Zuerst hatte der «Sportbuzzer» darüber berichtet.