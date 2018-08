European Championships : Freistilschwimmer Wellbrock holt EM-Bronze über 800 Meter

Freistilschwimmer Florian Wellbrock hat EM-Bronze über 800 Meter gewonnen.

von dpa

08. August 2018, 17:48 Uhr

Der 20-Jährige schlug in Glasgow nach 7:45,60 Minuten an und musste sich nur dem Sieger Michailo Romantschuk aus der Ukraine (7:42,96) und dem Italiener Gregorio Paltrinieri (7:45,12), der Silber holte, geschlagen geben. Für Wellbrock war es bereits die zweite Medaille bei den European Championships in Schottland. Am Sonntag hatte der Magdeburger Langstreckenspezialist über 1500 Meter Gold geholt.