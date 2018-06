Großer Preis von Österreich : Finne Bottas holt Pole in Spielberg - Vettel Dritter

Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat wie im Vorjahr die Pole Position für den Großen Preis von Österreich erobert. Der Finne lag am Samstag in der Qualifikation in Spielberg vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton.

von dpa

30. Juni 2018, 16:17 Uhr

Dritter wurde Sebastian Vettel im Ferrari. Allerdings war die Position des Heppenheimers unter Vorbehalt, da die Rennkommissare gegen den viermaligen Weltmeister ermitteln. Er soll im zweiten Abschnitt Renault-Fahrer Carlos Sainz behindert haben.

Vor dem neunten von 21 Saisonrennen führt Titelverteidiger Hamilton vor Vettel. Seit dem Formel-1-Comeback der Strecke 2014 gewannen nur Mercedes-Piloten die bisherigen vier Grand Prix. Vettel wartet noch auf seinen ersten Erfolg in Spielberg.