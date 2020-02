Kampf in Nashville : Feigenbutz verliert Box-WM gegen Titelverteidiger Plant

Profi-Boxer Vincent Feigenbutz hat den Weltmeistertitel der IBF im Supermittelgewicht verpasst. Der 24 Jahre alte Karlsruher unterlag in Nashville im US-Staat Tennessee dem Titelverteidiger Caleb Plant aus den USA durch technischen K.o. in der zehnten Runde.

von dpa

16. Februar 2020, 07:35 Uhr

Der Boxer aus dem Sauerland-Stall kassierte in seinem 34. Profikampf die dritte Niederlage. Feigenbutz schaffte es damit nicht, als erster deutscher Boxer 90 Jahre nach Max Schmeling einen WM-Titel in den USA zu gewinnen. Plant ist nunmehr in 20 Kämpfen unbesiegt.

In der Bridgestone Arena von Nashville hatte Feigenbutz gegen den technisch deutlich besseren Amerikaner keine Chance. Der schnellere und variablere Plant gewann jede Runde. Feigenbutz konnte seinen Rivalen nicht stellen und kam nur selten dazu, Einzeltreffer zu landen. Dagegen punktete der Amerikaner mehrfach mit Schlagserien. In der zehnten Runde ging Ringrichter Malik Waleed (USA) dazwischen und beendete das ungleiche Duell vorzeitig.