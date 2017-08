2. Bundesliga : FCN und Union trennen sich 2:2 - Sandhausen Tabellenführer

Sandhausen führt ein punktgleiches Quintett in der 2. Liga an. Nürnberg und Berlin trennen sich im Topspiel 2:2. Absteiger Ingolstadt steht nach der dritten Niederlage am Tabellen-Ende. Bielefeld kann am Montag an die Spitze springen.