Champions League : FC Bayern mit Goretzka nach Lissabon

Nach dem perfekten Bundesliga-Start will der FC Bayern auch die Saison in der Champions League mit einem Sieg eröffnen. Leon Goretzka ist zurück im Kader, auch der angeschlagene Franck Ribéry ist dabei. Rummenigge hat gleich mehrere Wünsche vor dem Lissabon-Spiel.

von dpa

18. September 2018, 10:56 Uhr

Der FC Bayern München um Rückkehrer Leon Goretzka strebt in der Champions League den nächsten Auftaktsieg an.

«Es ist wichtig, dass wir gut starten. Wir sind zwar Favorit, aber ich warne davor, diese Gruppe zu unterschätzen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon. Die Bayern bestreiten ihr Auftaktspiel in Gruppe E am Mittwoch (21.00 Uhr). Weitere Gegner sind Ajax Amsterdam und AEK Athen.

Nach zuletzt 14 Auftaktsiegen in Europas Königsklasse nacheinander soll auch bei den Portugiesen ein Erfolg her. «Benfica hat ein gute Mannschaft. Wir müssen von Anfang an da sein, das wird ein heißer Abend», sagte Arjen Robben. Der Niederlander, der am Vortag individuell trainiert hatte, bestieg ebenso den Flieger wie Franck Ribéry, der bei der letzten Übungseinheit in München wegen einer Magenverstimmung gefehlt hatte. Auch Goretzka, der sich beim Training am Fuß verletzt hatte, war dabei.

Jeder weitere Ausfall könnte die Bayern nach den jüngsten Verletzungen von Corentin Tolisso und Rafinha hart treffen. «Wir haben nach wie vor auf allen Positionen zwei Spieler zur Verfügung. Aber es sollte jetzt nicht mehr großartig was passieren, sonst bekommen wir auch irgendwann Qualitätsprobleme», sagte Rummenigge. «Wir haben jetzt schon stressige zwei, drei Wochen vor uns. Ich hoffe, dass wir von den Ergebnissen gut durchkommen und keine verletzten Spieler mehr bekommen.»

Das letzte Duell mit Lissabon liegt noch nicht lange zurück. Im April 2016 setzten sich die Münchner im Viertelfinale gegen das Team des heutigen Bayern-Spielers Renato Sanches durch. «Vor zwei Jahren haben wir dort 2:2 gespielt, das war kein einfaches Spiel. Und in München haben wir auch nur 1:0 gewonnen», sagte Rummenigge. Ein besonderes Spiel steht für Thomas Müller an. Der Weltmeister von 2014 könnte zum 100. Mal in der Champions League auflaufen.