Tennis in Auckland : Erster Turniersieg seit drei Jahren für Serena Williams

Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams hat ihr erstes Tennisturnier seit drei Jahren und der Geburt ihrer Tochter gewonnen.

von dpa

12. Januar 2020, 09:45 Uhr

Beim WTA-Turnier in Auckland schlug die 38 Jahre alte Amerikanerin ihre Landsfrau Jessica Pegula am Sonntag mit 6:3, 6:4. Gegen die 25 Jahre alte Pegula stand Williams zu Beginn des Finalspiels unter Druck, wurde im Laufe des Duells aber dominanter und sicherte sich so den 73. WTA-Titel ihrer Karriere. Zuletzt hatte Williams 2017 bei den Australian Open einen Turniersieg gefeiert.

Nach dem Spiel kündigte die langjährige Weltranglisten-Erste an, ihr gesamtes Preisgeld für die Opfer der australischen Buschbrände zu spenden und folgte damit dem Beispiel anderer Tennisprofis. Außerdem wolle sie die Tenniskleidung versteigern, die sie bei ihren Spielen in Auckland getragen hat.