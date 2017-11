Neue Trikots live : Erst Werbedrehs, dann Klassiker: DFB-Elf in Berlin

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 05:10 Uhr

Mit Foto-Shootings und Werbe-Drehs beginnt für Toni Kroos und Co. die letzte Länderspielwoche des Jahres.

Die Fußball-Nationalspieler absolvieren am Dienstag in Berlin zunächst Sponsoren-Aufnahmen für den Vorlauf zur WM 2018 in Russland. Am Abend wird in dann einer Location von Ausrüster Adidas das Trikot für die WM 2018 in Russland live präsentiert. Der neue Look mit grauem Zackenmuster wurde schon am Vortag im Internet gezeigt. Er soll an das Trikot beim WM-Sieg 1990 erinnern, als die Querstreifen allerdings schwarz-rot-gold waren.

Das erste Training vor den Länderspiel-Klassikern gegen England am Freitag im Wembleystadion und vier Tage später in Köln gegen Frankreich ist in der Hauptstadt für Mittwoch terminiert. Nach einer weiteren Übungseinheit am Donnerstag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark fliegt die DFB-Elf nach London.

Löw hat 25 Akteure in sein Aufgebot berufen. Erstmals nach seiner Stoffwechselerkrankung ist Mario Götze von Borussia Dortmund wieder mit dabei. Auch Ilkay Gündogan von Manchester City feiert nach langer Pause sein Comeback im Kreise des Weltmeister-Teams. Einziger Neuling ist Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Unter anderen fehlen die verletzten Münchner Weltmeister Manuel Neuer und Thomas Müller.

Termine Nationalmannschaft

Länderspiel-Termine

WM-Quali, Gruppe C

Sportliche Leitung um Löw

Team hinter dem Team

Spielbilanz gegen 91 Gegner

Spieler mit den meisten Länderspieleinsätzen

Spielplan der WM 2018 in Russland

DFB-Kader

Homepage DFB-Fanshop

DFB-Pressemitteilung zum Trikot