Comeback perfekt : Ekdahl du Rietz kehrt zu Rhein-Neckar Löwen zurück

Das Handball-Comeback des Jahres ist perfekt: Kim Ekdahl du Rietz kehrt aus dem sportlichen Ruhestand zurück und verstärkt bis zum Saisonende den deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen.

von dpa

02. März 2018, 10:55 Uhr

Der 28 Jahre alte Schwede wurde offiziell in Mannheim vorgestellt. Ekdahl du Rietz hatte seine Karriere im vergangenen Sommer beendet, weil er keine Lust mehr am Sport verspürte. «Ich freue mich, dass Kim in die Löwen-Familie zurückkehrt, um uns in den nächsten drei Monaten im Kampf um drei Titel zu unterstützen», sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Ekdahl du Rietz wird sein erstes Spiel für die Löwen am Dienstag im Pokal-Viertelfinale gegen den SC DHfK Leipzig vor heimischer Kulisse bestreiten. «Ich kann es kaum glauben, dass ich wieder in dieser Halle bin. Das ist wie ein Traum, total surreal», sagte der Weltklasse-Rückraumspieler. «Ich liebe diese Mannschaft, den Verein und die Fans.» In der Champions League darf Ekdahl du Rietz, der sein Gehalt spenden wird, von der K.o.-Phase an eingesetzt werden.