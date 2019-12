NHL : Eishockey-Star Draisaitl markiert 50. Scorerpunkt

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl revanchiert sich mit seinem Team gegen die Vancouver Canucks. Zugleich erreicht der gebürtige Kölner eine bemerkenswerte Marke.

von dpa

02. Dezember 2019, 10:52 Uhr

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist in der NHL weiter kaum zu stoppen. Der 24-Jährige war mit seinem Doppelpack der Matchwinner beim 3:2-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks.

Sein Team revanchierte sich damit für das 2:5 gegen die Canucks am Tag zuvor. Zugleich erreichte Draisaitl damit bereits nach 29 Spieltagen die Marke von 50 Scorerpunkten und setzte seine beeindruckende Saison in der nordamerikanischen Profiliga fort.

Der gebürtige Kölner war trotz des Sieges aber nicht vollauf zufrieden. «Es war nicht schön. Aber niemand wird am Ende des Tages fragen, wie wir das Spiel gewonnen haben. Es sind zwei wichtige Punkte für uns», sagte Draisaitl, der in dieser Spielzeit bereits 18 Tore und 32 Vorlagen auf seinem Konto hat. Gegen Vancouver markierte Draisaitl jeweils in Überzahl sowohl das zwischenzeitliche 2:2 in der 36. Minute als auch den Siegtreffer in der 41. Minute. Der Ausgleich war zudem sein erster Treffer nach sieben Spielen ohne in Serie.

Mit 17 Siegen aus 29 Spielen liegt Edmonton weiter auf einem Spitzenplatz der an der Westküste angesiedelten Pacific Division. Im gleichen Spiel durchbrach auch Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid die Marke von 50 Scorerpunkten. Der 22 Jahre alte Kanadier steuerte zwei Vorlagen zum Auswärtssieg bei. Damit hat McDavid nun 19 Tore und 32 Assists verbucht. «Ich fand beide sehr gut heute Abend», sagte Edmontons Trainer Dave Tippett. «Du weißt, dass sie dort draußen etwas möglich machen.»

Draisaitl und McDavid sind die ersten beiden Teamkollegen mit 50 Scorerpunkten in den ersten 30 Spielen seit der Saison 1996-96.