Jackie Groenen : Ehemalige Judoka beschert Niederlande WM-Finale gegen USA

Jackie Groenen hätte beinahe eine Karriere als Judoka gemacht. Als Jugendliche gewann sie in den Niederlanden einige nationale Titel.

von dpa

04. Juli 2019, 07:34 Uhr

Bei den Nachwuchs-Europameisterschaften 2010 in Teplice holte Groenen bei den unter 17-Jährigen sogar die Bronzemedaille in der Klasse bis 40 Kilogramm. Dann widmete sie sich ganz ihrer anderen großen Leidenschaft. Keine schlechte Entscheidung. Am Sonntag (17.00 Uhr) steht für die Fußball-Europameisterin von 2017 in Lyon der Höhepunkt ihrer Laufbahn als Sportlerin an.

Mit den Oranjeleeuwinnen steht die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom Bundesligisten 1. FFC Frankfurt im WM-Finale gegen Titelverteidiger USA. Ihr Siegtor in der Verlängerung des Halbfinals am späten Mittwochabend zum 1:0-Sieg gegen Deutschland-Bezwinger Schweden dürfte sie nie vergessen. Mit einem Flachschuss aus knapp 20 Metern in der 99. Minute beförderte Groenen ihr Team ins Endspiel.

Ihr halbes Fußballerinnen-Leben verbrachte die gebürtige Tilburgerin in Deutschland. 2010 kam sie zur SGS Essen, bevor sie drei Jahre lang in der Bundesliga für den FCR bzw. MSV Duisburg spielte. Nach einem Jahr bei Chelsea schloss sich Groenen 2015 dem 1. FFC Frankfurt an, wo sie vier Jahre lang spielte. Nun wagt die erneut den Sprung auf die Insel. Zu anstehenden Saison kickt Groenen für Manchester United.