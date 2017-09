Union Berlin zu Gast : Düsseldorf mit Aufstiegsmacher Funkel vor Top-Duell

vergrößern 1 von 2 Foto: Jonas Güttler 1 von 2

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 14:27 Uhr

Wenn einer weiß wie Bundesligaaufstieg geht, dann Friedhelm Funkel. Fünfmal innerhalb von 13 Jahren ist der mittlerweile 63 Jahre alte Fußballtrainer mit einem Zweitligateam aufgestiegen, das ist Rekord im deutschen Fußball.

Nun steht der routinierte Coach mit seinem Team Fortuna Düsseldorf erstmals seit mehr als fünf Jahren wieder an der Tabellenspitze und weckt damit im Umfeld große Erwartungen. Dagegen wehrt sich der bei Saisonzielen sonst sehr zurückhaltende Coach auch vor dem Top-Duell mit dem 1. FC Union Berlin am Sonntag (13.30 Uhr) nicht.

«Unser Ziel ist das obere Tabellendrittel. Wenn das eine oder andere früher passiert, wehren wir uns nicht dagegen», sagte der Trainer, der den Club in den vergangenen beiden Spielzeiten vor allem vor dem Abstieg bewahren konnte. Allerdings hat sich Funkel auch vorher mit seinen Spielern besprochen, ob man in der Öffentlichkeit diese optimistische Prognose vertreten soll. Die Rahmenbedingungen sind gut. «Stadt und Stadion sind absolut reif für die Bundesliga. Da wollen wir auch mittelfristig wieder hin. Die Sehnsucht ist groß in Düsseldorf», sagte Funkel schon vor Saisonbeginn.

Dabei haben die Düsseldorfer gerade in Ihlas Bebou eines ihrer größten Talente abgegeben, dafür aber immerhin die Rekordablöse von fast fünf Millionen Euro von Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 erhalten. «Das können wir nicht verhindern», meinte Funkel. Daher hat sich der Club vor allem im Angriff neu aufgestellt.

In Emir Kujovic (Schweden), Havard Nielsen (Norwegen), Takashi Usami (Japan) und Benito Raman (Belgien/U21), wurden gleich vier Nationalspieler verpflichtet, die das Offensivspiel beleben sollen. «Wir haben vieles richtig gemacht in der Vorbereitung und Glück gehabt bei der Auswahl der neuen Spieler», meinte Fortunas Coach.

Auch der mit neun Treffern in der vergangenen Saison beste Torjäger Rouwen Hennings hat nun erhöhten Konkurrenzdruck. Zweimal brachte Funkel seinen Stürmer in dieser Saison von der Bank, beim Pokal in Bielefeld und in Sandhausen erzielte Hennings jeweils den Siegtreffer. Der Stürmer gibt sich mit seiner Jokerrolle nicht zufrieden. «Ich möchte natürlich von Beginn an spielen», betonte Hennings.

Das verbesserte Personalangebot kommt dem gesamten Team zugute. So kann auch der Ausfall von Stammtorhüter Michael Rensing (Rippenbruch) durch Neuzugang Raphael Wolf von Werder Bremen bestens kompensiert werden. «Wir haben eine höhere Qualität im Kader. Deshalb läuft es», befand Abwehrspieler André Hoffmann, der wie Hennings nach Ausleihe fest verpflichtet wurde.

Gegen die Berliner, die zu den Aufstiegskandidaten zählen, stehen die Düsseldorfer am Sonntag vor der nächsten Bewährungsprobe. «Die Berliner sind eine bärenstarke Nummer», befand Funkel. «Aber wir haben keinen Druck, es ist die reine Freude mal oben stehen zu dürfen.»

Kader Fortuna Düsseldorf