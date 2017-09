100. Einsatz für Kroos : Drei Messi-Tore bei Dembélé-Debüt - Real nur 1:1

vergrößern 1 von 4 Foto: Enrique de la Fuente/Shot for pr 1 von 4







Mit einem Eckball in der 36. Minute bereitete Kroos zwar das 1:1 vor, doch zum Siegtreffer reichte es für den Favoriten nicht. Eine Rote Karte für den Brasilianer Marcelo wegen Nachtretens rundete eine Minute vor dem Abpfiff das Negativ-Ergebnis für Real ab.

Makellos ist dagegen die Bilanz des Dauerrivalen FC Barcelona. Mit drei Toren ebnete Lionel Messi Barça den Weg zum imposanten 5:0 (2:0)-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona. Der 30 Jahre alte Argentinier traf am Samstagabend in der 26., 35. und 67. Minute.

Gerard Piqué (87.) und Luis Suarez (90.) nach einem feinen Zuspiel des in der 68. Minute eingewechselten Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé sorgten für das Endergebnis. Die Mannschaft des deutschen Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen führt die Tabelle mit neun Punkten aus drei Spielen und 9:0 Toren souverän an. Real Madrid ist mit fünf Punkten Tabellensechster.

Kroos ist erst der fünfte Deutsche, der es auf 100 Spiele in La Liga bringt. Spitzenreiter in dieser Rubrik ist Bernd Schuster, der für den FC Barcelona und Real Madrid 316 Partien bestritt, vor Uli Stielike (215). Mesut Özil (105) und Sami Khedira (102) dürfte Kroos noch in diesem Jahr übertreffen.

Real musste weiter ohne den für fünf Spiele gesperrten Weltfußballer Cristiano Ronaldo auskommen und verlor nach 29 Minuten auch noch Stürmer Karim Benzema, der sich am Knöchel verletzt hatte. Für ihn kam der Waliser Gareth Bale in die Partie.