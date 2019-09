Qualifikant : Dominik Koepfer verpasst Viertelfinale bei US Open

Qualifikant Dominik Koepfer hat bei den US Open den Einzug ins Viertelfinale verpasst.

von dpa

02. September 2019, 02:18 Uhr

Trotz einer erneut überzeugenden Leistung musste sich der 25 Jahre alte Tennisprofi aus Furtwangen im Schwarzwald in New York dem Russen Daniil Medwedew mit 6:3, 3:6, 2:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben. Der an Nummer fünf gesetzte Medwedew verwandelte nach 2:32 Stunden seinen zweiten Matchball. Koepfer war der erste deutsche Qualifikant seit Benjamin Becker 2006, der in New York das Achtelfinale erreicht hatte.