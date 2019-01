Australian Open : Djokovic zieht nach Satzverlust ins Achtelfinale ein

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat sich trotz zwischenzeitlicher Probleme für das Achtelfinale der Australian Open qualifiziert und bleibt damit nach dem Turnier die Nummer eins der Welt.

von dpa

19. Januar 2019, 08:57 Uhr

Der Serbe besiegte den kanadischen Jungstar Denis Shapovalov 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 und trifft am Montag auf den an Nummer 15 gesetzten Russen Daniil Medwedew. Djokovic lag gegen Shapovalov auch im dritten Satz schon vorn, gab den Durchgang aber ab, ehe er nach 2:22 Stunden doch die Oberhand behielt. Mit einem siebten Triumph in Melbourne wäre der 31-Jährige alleiniger Rekordsieger des Grand-Slam-Turniers.

Weiter kam auch der Kanadier Milos Raonic. Der einstige Wimbledonfinalist wäre im Achtelfinale Gegner von Alexander Zverev, falls der Hamburger sein Drittrundenspiel gegen den australischen Außenseiter Alex Bolt gewinnt. Das Match dürfte voraussichtlich um 9.30 Uhr MEZ in der Rod-Laver-Arena beginnen.