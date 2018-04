Ende der Frist : DFB übergibt Bewerbungsunterlagen für EM 2024 an UEFA

Der Deutsche Fußball-Bund hat in Nyon fristgerecht seine Bewerbungsunterlagen für die EM 2024 bei der UEFA übergeben. DFB-Präsident Reinhard Grindel führte die deutsche Delegtion am Stammsitz der Europäischen Fußball-Union an.

von dpa

24. April 2018, 11:42 Uhr

UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis nahm das Bewerbungsdokument (Bid Book) mit den Zusatzdokumenten entgegen. «Wir legen ein hervorragendes Bewerbungskonzept für ein perfekt organisiertes Turnier vor. Das bietet eine große Chance für die UEFA, den europäischen Fußball weiterzuentwickeln», sagte Grindel. «Die EURO 2024 im Herzen Europas ermöglicht allen Teilnehmern eine optimale Unterstützung durch ihre Fans. Gleichzeitig bauen wir Brücken zwischen den Menschen der unterschiedlichen Nationen und leisten einen wichtigen Beitrag, die Werte des Fußballs und einer modernen Zivilgesellschaft zu leben.»

Zur Delegation gehörten auch Generalsekretär Friedrich Curtius, Bewerbungsbotschafter und DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm sowie die frühere Nationalspielerin und DFB-Integrationsbotschafterin Celia Šašić. Die Entscheidung über den Turnier-Ausrichter fällt die UEFA-Exekutive auf ihrer Sitzung in Nyon am 27. September. Einziger Konkurrent ist die Türkei.