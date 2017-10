WM-Qualifikation : DFB-Team reist mit klarer «Mission» nach Nordirland

Keine 24 Stunden nach dem Treffpunkt in Frankfurt macht sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am späten Vormittag auf den Weg nach Belfast. Dort soll am Donnerstag (20.45 Uhr) im Topspiel der Gruppe C gegen Nordirland der letzte Schritt zur WM 2018 gemacht werden.