Khedira und ter Stegen dabei : DFB-Abschlusstraining mit 23 Spielern

Mit Sami Khedira und Marc-André ter Stegen hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining vor dem Testländerspiel gegen Brasilien bestritten.

von dpa

26. März 2018, 19:14 Uhr

Weltmeister Khedira, den muskuläre Probleme plagten, war zumindest im ersten, für Medien zu beobachtenden Teil der Übungseinheit am Montag im Berliner Olympiastadion dabei. Ob der Profi von Juventus Turin am Dienstag gegen Brasilien auflaufen kann, bleibt ungewiss. Ein Risiko werde man bei dem 30-Jährigen knapp drei Monate vor der WM in Russland nicht eingehen, betonte Bundestrainer Joachim Löw.

Ter Stegen, in Abwesenheit des noch immer nicht fitten DFB-Kapitäns Manuel Neuer derzeit die Nummer eins beim Weltmeister, traininerte nach eintägiger Pause wieder mit. Der Torwart des FC Barcelona wird gegen Brasilien dennoch nicht mitwirken. Der Leverkusener Bernd Leno und Kevin Trapp von Paris Saint-Germain sollen gegen den Rekordweltmeister je eine Halbzeit im Tor spielen, hatte Löw bereits vor dem Abschlusstraining festgelegt. «Wer beginnt, werden wir noch in Ruhe besprechen», sagte der Bundestrainer.