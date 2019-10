Leichtathletik-WM in Doha : Deutsches Trio verpasst Finaleinzug über 200 Meter

Das deutsche Sprinterinnen-Trio Tatjana Pinto, Lisa Marie Kwayie und Jessica-Bianca Wessolly hat den Einzug in das Finale über 200 Meter bei der Leichtathletik-WM nicht geschafft.

von dpa

01. Oktober 2019, 21:05 Uhr

Beste der drei Läuferinnen war im Halbfinale in Doha die Berlinerin Kwayie als Fünfte ihres Laufs in 22,83 Sekunden. Jeweils auf Rang sieben landeten die deutsche 100-Meter-Meisterin Pinto (Paderborn) in 23,11 Sekunden und die Mannheimerin Wessolly in 23,37 Sekunden. Das Finale wird am Mittwoch (21.35 Uhr/MESZ) ausgetragen.