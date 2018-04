Testspiel : DEB-Team verliert 3:4 bei WM-Gastgeber Dänemark

Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat das vorletzte Testspiel der WM-Vorbereitung bei Turnier-Gastgeber Dänemark knapp verloren. In Vojens unterlag der stark ersatzgeschwächte Olympia-Silbergewinner mit 3:4 (1:0, 2:3, 0:0) nach Verlängerung.

von dpa

25. April 2018, 22:02 Uhr

Der erste Länderspiel-Treffer von Fabio Wagner (17. Minute) sowie die Tore von NHL-Star Leon Draisaitl (31.) und Matthias Plachta (38.) reichten nicht. Am Freitag probt die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm gegen Südkorea ein letztes Mal für die WM. Im ersten Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Herning und Kopenhagen ist am 4. Mai erneut Dänemark der Gegner.