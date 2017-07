Angeschlagene Spieler : DBB-Team bangt um EM-Teilnahme von Zirbes und Giffey

vergrößern 1 von 2 Foto: Soeren Stache 1 von 2

Zudem werden NBA-Jungstar Dennis Schröder und Daniel Theis erst Mitte August zwei Wochen vor Turnierstart zum Team stoßen. Bayern Münchens Zirbes hat weiterhin Fußprobleme, nach dpa-Informationen kann der Center damit nicht zur EM fahren. Der 27-Jährige macht aktuell ein Aufbauprogramm nach einer langwierigen Fußverletzung, die ihn schon im Frühjahr geplagt hatte. Bundestrainer Chris Fleming sprach von einer «relativ geringen Wahrscheinlichkeit», dass Zirbes spielen könne.

ALBA Berlins Giffey hat «Kniebeschwerden, die nicht besser geworden sind über den Sommer. Bei Niels wird es auch schwierig», sagte Fleming vor dem Start der Vorbereitung am Freitag in Rotenburg an der Fulda der Deutschen Presse-Agentur. Über die Verletzung von Giffey hatte zuerst das Magazin «BIG - Basketball in Deutschland» am Mittwoch berichtet.

Deutschland trifft bei der Europameisterschaft in der Vorrunde in Tel Aviv auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die K.o.-Phase findet in Istanbul statt.

