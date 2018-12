Ausblick : Das bringt der Wintersporttag am Freitag

Biathlon, Bob, Eisschnelllauf und Rodeln gibt es zum Auftakt des langen Wintersportwochenendes am Freitag. Die einen stecken schon mitten in der Saison, für die anderen geht es erst los.

von dpa

07. Dezember 2018, 07:23 Uhr

Die Biathleten eröffnen das lange Wintersportwochenende heute mit dem Zehn-Kilometer-Sprint. Danach starten die Bob-Fahrer in die Weltcup-Saison.

BIATHLON

Sprint, Männer

Zehn Kilometer 14.15 Uhr (ARD und Eurosport)

Nach der Überraschung durch Johannes Kühn im Einzel wollen die deutschen Skijäger im Sprint-Wettkampf überzeugen und sich auch eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag in Pokljuka verschaffen. Für Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer beginnt dann die Weltcup-Saison so richtig, der 31-Jährige war verspätet in Slowenien angekommen. «Ich bin Papa geworden und da wollte ich noch ein paar Tage länger zu Hause bleiben», sagte er.

BOB

1. Lauf 14.30 Uhr

2. Lauf 15.30 Uhr (ca. 15.40 Uhr ARD)

Die nacholympische Saison wartet mit einem Novum auf. Erstmals seit der gemeinsamen Austragung der Weltcups seit 2006 starten die Kufensportler auf der Schmalspurbahn in Sigulda. Viererbob-Rennen sind dort verboten, daher gibt es einen Doppel-Weltcup im kleinen Schlitten mit Olympiasieger Francesco Friedrich. Olympiasiegerin Lisa Buckwitz ist nicht im Weltcup-Team. Die Pyeongchang-Anschieberin von Mariama Jamanka absolviert derzeit die Pilotenschule. Olympiasieger Thorsten Margis widmete sich zuletzt vermehrt seinem Maschinenbaustudium und fehlt im Friedrich-Bob beim Auftakt.

Außerdem:

Die Rodler bestreiten auf der Olympia-Bahn im kanadischen Calgary von 18.00 Uhr MEZ (Eurosport 1, Eurosport 2) an die beiden Weltcup-Durchgänge im Herren-Doppelsitzer und im Anschluss daran die beiden Läufe im Herren-Einsitzer. Im Eisschnelllauf geht es in Tomaszow Mazowiecki (13.45 Uhr) über 500 Meter, 1000 Meter und im Teamlauf um Weltcup-Platzierungen.