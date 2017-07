Vierte Etappe : Das bringt der Tag bei der Tour de France

vergrößern 1 von 2 Foto: Dirk Waem 1 von 2

Den Topsprintern um Lüttich-Sieger Marcel Kittel winkt am Dienstag auf dem vierten Teilstück der 104. Tour de France die nächste Chance auf einen Etappensieg.

Läuft alles nach Plan, kommt es auf der Flachetappe wieder zu einem Massensprint. Den Favoriten dürfte es Recht sein, schließlich wartet am Mittwoch die erste Bergankunft bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Da gilt es, Kräfte zu sparen.

STRECKE: Bis auf eine Bergwertung der vierten Kategorie geht es auf den 207,5 Kilometern nach Vittel weitgehend über flaches Terrain. Der Start erfolgt im luxemburgischen Mondorf-les-Bains, der Heimat der beiden Schleck-Brüder Andy und Fränk. Nach 7,5 Kilometern verlässt die Tour dann aber das Großherzogtum und führt bis zum Schluss nur noch über französisches Gebiet.

SPRINTER: Marcel Kittel scheint im Peloton der stärkste Sprinter zu sein. Zu überlegen hatte der Thüringer am Sonntag in Lüttich den Massensprint beherrscht, obwohl sein Sprintzug im Finale nicht funktioniert hatte. Aber auch André Greipel, der vor der Tour noch von einem fiebrigen Infekt zurückgeworfen worden war, zeigte bereits aufsteigende Form. Außerdem meldete sich der in diesem Jahr lange mit Pfeiferschem Drüsenfieber ausgefallene Ex-Weltmeister Mark Cavendish mit Platz vier in Lüttich zurück.

GRÜNES TRIKOT: In der Punktewertung geht es weiter eng zu. Kittel liegt mit 66 Punkten in Führung, der Franzose Arnaud Demare (57) und der slowakische Weltmeister Peter Sagan (50) bleiben aber dicht dran. Mit einem weiteren Etappensieg könnte sich Kittel ein wenig absetzen.

GELBES TRIKOT: Der Brite Geraint Thomas wird wohl sein Gelbes Trikot auch am vierten Tour-Tag erfolgreich verteidigen. In der Gesamtwertung liegt er nun zwölf Sekunden vor seinem Sky-Teamkollegen und Kapitän Chris Froome. Bei einem prognostizierten Massensprint würde das reichen.

04.Jul.2017 | 05:10 Uhr