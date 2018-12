Biathlon-Olympiasiegerin : Dahlmeier im erstem Saisonrennen im IBU-Cup auf Rang zwei

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat ihr erstes Biathlon-Rennen in diesem Winter auf dem zweiten Platz beendet.

von dpa

13. Dezember 2018, 11:22 Uhr

Bei ihrem Comeback im zweitklassigen IBU-Cup im italienischen Ridnaun musste sich die 25-Jährige gemeinsam mit Partner Roman Rees in der Single-Mixed-Staffel nur dem russischen Duo geschlagen geben. Nach insgesamt zehn Nachladern fehlten Rees im Zielsprint lediglich 2,1 Sekunden zum Sieg.

Für die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier war es bei perfekten äußeren Bedingungen in Südtirol das erste internationale Rennen seit dem Weltcupfinale der vergangenen Saison Ende März. Nach einer Trainingspause kommt die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin gerade erst wieder in Form, im Weltcup kam sie bislang noch nicht zum Einsatz. Starts in den Eliterennen wird es wohl erst wieder im Januar geben. Ob Dahlmeier in Ridnaun in weiteren Einzelrennen antritt, soll kurzfristig entschieden werden.

Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, zunächst kürzertreten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahme-Skijägerin erst Anfang November moderat ins Training eingestiegen, um sich an die Belastungen zu gewöhnen.