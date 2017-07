Kaymer solide : British Open: Grace stellt historischen Rekord auf

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Byrne 1 von 2

Dem 29-jährigen Südafrikaner gelang bei perfekten äußeren Bedingungen im Royal Birkdale Golf Club mit 62 Schlägen die niedrigste Runde, die jemals bei einem der vier Major-Turniere gespielte wurde. Zuvor lag die Bestmarke bei 63 Schlägen. Auf seiner Rekordrunde spielte Grace auf dem Par-70-Kurs an der Nordwestküste Englands acht Birdies.

«Mir war der Rekord gar nicht bewusst. Mein Caddie sagte dann 'Gratulation, du bist jetzt in den Geschichtsbüchern'. Ich hatte wirklich keine Ahnung», gestand Grace. «Es war eine besondere Runde. Ich habe wirklich sehr gut gespielt.»

Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer spielte seine bisher beste Runde in Southport. Der 32-Jährige aus Mettmann beendete seinen dritten Tag auf dem Dünen-Platz mit 70 Schlägen. Das gute Wetter konnte er aber nicht so richtig ausnutzen, um eine Aufholjagd zu starten. Mit insgesamt 214 Schlägen fiel der zweifache Major-Sieger vorerst auf den geteilten 55. Rang zurück. Als Kaymer, der seit zwei Monaten Schmerzen in der linken Schulter hat, ins Clubhaus zurückkam, waren die meisten Profis aber noch auf dem Platz unterwegs.

erstellt am 22.Jul.2017 | 17:23 Uhr