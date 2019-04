Zweitliga-Spitzenreiter : «Bild»: Tabellenführer Köln trennt sich von Trainer Anfang

Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln hat sich nach Informationen der «Bild»-Zeitung von Trainer Markus Anfang getrennt.

von dpa

27. April 2019, 11:06 Uhr

Zuvor hatte der Fußballclub seine für Samstag geplante Trainingseinheit kurzfristig abgesagt und damit Gerüchte über einen bevorstehenden Rauswurf Anfangs genährt. Der Verein bestätigte den Bericht über die Trennung zunächst nicht.

Offiziell wurde die Übungseinheit verschoben, da die Kölner erst am 6. Mai zum nächsten Spiel in Fürth antreten müssen. Nach dpa-Informationen kam am Samstag jedoch die Vereinsspitze zusammen, um die sportliche Situation zu analysieren.

Der gebürtige Kölner Anfang steht mit dem Team drei Spiele vor dem Saisonende an der Tabellenspitze, der Aufstieg ist fast sicher. Zuletzt waren die Kölner jedoch vier Spiele ohne Sieg. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt am Freitag hatten zahlreiche Fans den Rauswurf des Trainer gefordert.