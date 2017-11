Badminton-Profi verunglückt : BC Beuel nach Unfall-Tod von Kapitän Meijs geschockt

vergrößern 1 von 2 Foto: Achmad Ibrahim 1 von 2

«Das ist heftig, wir sind alle zutiefst bestürzt», sagte der Präsident des Bundesliga-Spitzenreiters aus Bonn, Roland Maywald: «Erik war ein sehr optimistischer, junger Mann und bei den Trainingskollegen wie bei den Fans sehr beliebt. Er hatte eine positive Ausstrahlung auf alle um ihn herum.»

Meijs hinterlässt seine Lebensgefährtin, die deutsche Olympia-Teilnehmerin Birgit Overzier. «Eine schlimme Sache. Die beiden wären im Februar Eltern geworden», sagte Maywald. Der Verein plant laut Präsident die Einrichtung eines Hilfsfonds für Meijs' Lebensgefährtin. In der Halle wird ein Kondolenzbuch ausgelegt, die Mannschaften des BC werden in Trauerflor spielen. Der frühere Europameister Marc Zwiebler, in Bonn geboren, schrieb bei Facebook: «I’m so sorry.»

Am Donnerstagmorgen kurz vor 8.00 Uhr war ein 41 Jahre alter Lastwagen-Fahrer aus Ungarn laut Autobahnpolizei in das Ende eines Staus gerast. Das Maß der Verwüstung an der Unfallstelle erschütterte auch erfahrene Rettungskräfte. «Das ist schon ein Einsatz, der vom Ausmaß her über das Alltägliche hinausgeht», sagte Feuerwehrsprecher Jan Neumann. Zahlreiche Gaffer versuchten, die Unfallstelle zu fotografieren und zu filmen.

Der Niederländer Meijs war 2013 zum BC Beuel gekommen und führte den Bundesligisten zuletzt als Kapitän an. Er wurde unter anderen 2016 Meister in seinem Heimatland und rückte in diesem Jahr bis auf Platz 75 der Weltrangliste vor.

