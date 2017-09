Erster Sieg für Heiko Herrlich : Bayers 4:0 «nur ein erster Schritt» - Volland trifft doppelt

vergrößern 1 von 2 Foto: Federico Gambarini 1 von 2

Mit dem 4:0 (3:0) gegen den sieglosen SC Freiburg hat Bayer Leverkusen unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich erstmals in dieser Saison ein Spiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen.

Es war ein wichtiger Erfolg nach dem schlechtesten Start in die Liga überhaupt. Kevin Volland gelang der vierte Doppelpack in der ersten Liga - und sein erster für die Werkself.

MANN DES SPIELS: Kevin Volland. Seine Treffer zum 1:0 in der 21. und zum 3:0 in der 34. Minute machten den Weg frei zum ersten Bayer-Ligaerfolg in dieser Saison unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich. «Der Doppelpack tut einfach gut», sagte Volland hinterher.

SERIEN-ENDE: Und das gleich zweifach. Volland, Charles Aránguiz mit dem 2:0 (29.) und Julian Brandt zum 4:0-Endstand (86.) machten den ersten Bayer-Heimsieg seit dem 11. Februar (3:0 gegen Eintracht Frankfurt) perfekt. Auch für Herrlich war es ein gutes Erlebnis: Vor dem 4:0 war er mit seinen Teams saison- und vereinsübergreifend in 13 Erstligapartien sieglos.

EHRLICH: Mangelnde Mentalität? «Da ist was dran. Ich glaube, dass wir uns in der Vergangenheit auch in die Tasche gelogen haben. Wir haben geglaubt, dass wir mit unserer Qualität locker Spiele gewinnen können» - das ließ ein selbstkritischer Volland im TV-Sender Sky wissen. Bemerkenswert.

ZWILLINGSPAAR: Erstmals seit den Schalkern Halil und Hamit Altintop vor zehn Jahren stand wieder ein Zwillingspaar gemeinsam für denselben Club auf einem Bundesliga-Spielfeld: Lars und Sven Bender. «Ein schöner Nebeneffekt», sagte Lars. Und das 4:0? Das sei nur «ein erster Schritt gewesen».

CHRISTIAN STREICHS PRÄMISSEN: Der Freiburger Trainer war bedrückt ob des wieder nicht gelungenen Sieges. Spätestens von nun an will der 52-Jährige an einem arbeiten: «Wir müssen schauen, dass wir eine gewisse Stabilität und Kreativität entwickeln.» Und vor allem: «Ruhig bleiben.»

