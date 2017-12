Basketball Bundesliga : Bayerns Korbjäger gewinnen Topspiel in Bayreuth

Die Basketballer des FC Bayern München sind in der Bundesliga weiter eine Klasse für sich. Der Tabellenführer gewann am Freitagabend das Topspiel bei medi Bayreuth mit 86:77 (45:35) und bleibt mit 28:2-Punkten souverän an der Spitze.