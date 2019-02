20. Spieltag : Bayern patzt in Leverkusen - BVB baut Vorsprung aus

Sowohl Tabellenführer Dortmund als auch Verfolger FC Bayern patzen in ihren Bundesliga-Auswärtsspielen. Der BVB baut seinen Vorsprung mit einem Remis in Frankfurt aber sogar aus - weil die Münchner erstmals seit November verlieren und am Abend noch auf Rang drei abstürzen.

02. Februar 2019, 20:25 Uhr

Herbstmeister Borussia Dortmund hat den Vorsprung auf den FC Bayern im Titelkampf der Fußball-Bundesliga auf sieben Punkte ausgebaut.

Die Münchner unterlagen 1:3 (1:0) bei Bayer Leverkusen und kassierten ihre erste Liga-Niederlage seit November. Tabellenführer BVB reichte ein 1:1 (1:1) bei Eintracht Frankfurt, um dem Titelgewinn wieder ein Stück näher zu kommen. Am Abend verdrängte Borussia Mönchengladbach die Münchner durch ein 2:0 (0:0) beim FC Schalke noch von Rang zwei. Der 1. FC Nürnberg blieb im 14. Spiel in Serie ohne Sieg und spielte zu Hause nur 1:1 (0:0) gegen Werder Bremen. Der VfL Wolfsburg setzte sich bei Hertha BSC 1:0 (0:0) durch, Fortuna Düsseldorf erkämpfte ein 1:1 (0:1) bei der TSG Hoffenheim.

Der BVB ging in Frankfurt zwar durch Kapitän Marco Reus (22. Minute) in Führung, tat sich dann aber schwer gegen die kompakt stehende Eintracht. Luka Jovic erzielte nach einer Ecke den Ausgleich für die Frankfurter (36.), die damit weiter Tabellenfünfter sind.

Die Partie in Leverkusen war lange Zeit ausgeglichen, ehe Nationalspieler Leon Goretzka kurz vor der Halbzeit sein viertes Tor in den vergangenen drei Spielen erzielte (41.). Die Münchner hatten das Geschehen ohne ihren verletzten Kapitän Manuel Neuer zunächst im Griff, doch Bayer kämpfte sich unter dem neuen Trainer Peter Bosz in die Partie zurück. Leon Bailey glich per Freistoß aus (53.), Kevin Volland (63.) und Lucas Alario (89.) drehten die Partie komplett.

Gladbach spielte nach einer Roten Karte für Schalke-Keeper Alexander Nübel (59.) eine halbe Stunde in Überzahl, nutzte aber erst spät Chancen durch Christoph Kramer (85.) und Florian Neuhaus (90.+1) zum Sieg. Die Borussen verdrängten dadurch den FC Bayern von Rang zwei und haben nun ebenfalls sieben Zähler Rückstand auf den BVB.

In Nürnberg traf zunächst der eingewechselte Johannes Eggestein für die Norddeutschen (64.), Joker Mikael Ishak gelang immerhin noch der Ausgleich (87.). Kommende Woche im Abstiegskampf-Duell gegen das ebenfalls seit Anfang November sieglose Hannover 96 brauchen die Nürnberger von Trainer Michael Köllner dennoch unbedingt einen Sieg.

Die TSG Hoffenheim verpasste im Kampf um die Europapokal-Ränge einen wichtigen Erfolg. Vize-Weltmeister Andrej Kramaric erzielte per Foulelfmeter (16.) das frühe 1:0 im Heimspiel gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Nur rund eine Minute nach Wiederanpfiff gelang Angreifer Rouwen Hennings dann der Ausgleich für die Fortuna (47.).

Der VfL Wolfsburg zog durch seinen Auswärtssieg bei der Hertha in der Tabelle an den Berlinern vorbei. Wout Weghorst (66.) erzielte den einzigen Treffer. Die Niedersachsen kletterten damit zunächst auf den Europapokal-Rang sechs, Hertha rutschte auf Rang neun ab.