Zweite Niederlage in Asien : Bayern leisten sich Testspiel-Flop: 0:4 gegen AC Mailand

vergrößern 1 von 2 Foto: Rodrigo Machado 1 von 2

Besonders in der ersten Hälfte machten die Münchner Profis in dem feuchtheißen Klima im Süden Chinas einen körperlich schlappen Eindruck. In der Offensive fehlte die Durchschlagskraft - und die instabile Abwehr ließ sich immer wieder vom Gegner ausspielen.

Franck Kessié (14. Minute), Patrick Cutrone (25./43.) und der von Bayer Leverkusen gekommene Hakan Calhanoglu (85.) erzielten vor 39 998 Zuschauern die Tore für Milan, den langjährigen Ex-Verein von Bayern-Coach Carlo Ancelotti. Für den 17-jährigen Christian Früchtl war es ein bitterer Abend im Münchner Tor. Der ehemalige Wolfsburger Ricardo Rodriguez bereitete die ersten zwei Milan-Treffer vor.

Ancelotti hatte auch noch einen verletzten Profi zu beklagen. Außenverteidiger Juan Bernat musste nach einer halben Stunde nach einem Zweikampf angeschlagen vom Platz. Nach der Pause waren die Bayern mit den eingewechselten James Roodríguez und Renato Sanches, der von Milan umworben wird, um eine Ergebniskorrektur bemüht. Thomas Müller (58.) und Corentin Tolisso (72.) hatten gute Möglichkeiten.

Die Bayern hatten ihre erste Partie in China gegen den FC Arsenal nach einer allerdings guten Leistung im Elfmeterschießen verloren. Milan konnte sich im Vergleich zum 1:3 vier Tage zuvor gegen Borussia Dortmund deutlich steigern. Der Bayern-Tross reist am Sonntag weiter nach Singapur, wo noch zwei weitere Partien gegen den FC Chelsea und Inter Mailand anstehen.

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

FCB-Termine in der Saisonvorbereitung

International Champions Cup

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 13:49 Uhr