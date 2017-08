DFB-Pokal : Bayer erst in Verlängerung weiter - Auch Gladbach mit Mühe

vergrößern 1 von 10 Foto: Guido Kirchner 1 von 10



















Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach haben gegen unterklassige Gegner nur mit viel Mühe die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.

Leverkusen musste gegen Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC nach torlosen 90 Minuten in die Verlängerung und siegte 3:0. Gladbach drehte beim Viertligisten Rot-Weiss Essen einen 0:1-Rückstand spät und gewann 2:1 (0:1). Im Zweitliga-Duell zwischen Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig setzten sich die Gastgeber 2:1 (0:0) durch. Dresden musste beim 3:2 (1:1) gegen den Regionalligisten TuS Koblenz eine turbulente Schlussphase überstehen.

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen (3:0) (0:0)

Die Gäste drehten erst in der Verlängerung richtig auf. Im ersten Pflichtspiel mit der Werkself von Trainer Heiko Herrlich sorgte Dominik Kohr per Kopf in der 93. Minute nach einer zuvor zähen Partie für das erlösende 1:0. Joel Pohjanpalo (99. Minute) und Leon Bailey (105.) legten weitere Treffer nach.

Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach 1:2 (1:0)

Mit viel Kampf und etwas Glück nahmen die Gladbacher ihre Auftakthürde an der Essener Hafenstraße. Jonas Hofmann (79.) und Raffael (82.) erzielten die entscheidenden Tore für die Borussia. Benjamin Baier hatte Essen zuvor in Führung gebracht und in der 29. Minute für Riesenjubel und zwischenzeitliche Hoffnung auf eine Pokalsensation bei den Fans der Gastgeber gesorgt.

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)

Im Duell der Zweitligisten setzte sich der Gastgeber durch. Nachdem Ken Reichel in der ersten Spielhälfte noch die große Chance zum Braunschweiger 1:0 per Foulelfmeter vergeben hatte, schoss Christoffer Nyman die Eintracht kurz nach dem Seitenwechsel in Front (48.), Dominick Drexler (71.) glich per Foulelfmeter aus. Zuvor hatte der Braunschweiger Joseph Braffo die Rote Karte gesehen (70.). In Überzahl drehte Kiel das Spiel: Marvin Ducksch traf zum 2:1 (77.)

TuS Koblenz - Dynamo Dresden 2:3 (1:1)

Vor dem Erreichen der zweiten Runde musste Dynamo harte Arbeit leisten. Dejan Bozic (6.) brachte die Gastgeber, die ihr Heimspiel wegen Umbaumaßnahmen im eigenen Stadion im 430 Kilometer entfernten Zwickau austragen musste, früh in Führung. Erich Berko (11.) und Philip Heise (49.) drehten die Partie für den Zweitligisten. In den ereignisreichen Schlussminuten glich zunächst Dimitrios Popovits (80.) aus, ehe Aias Aosman (84.) Dresden erneut nach vorne schoss. Eine Minute später verhinderte Dynamo-Torwart Markus Schubert mit einem parierten Foulelfmeter von Andreas Glockner das 3:3.

erstellt am 11.Aug.2017 | 23:21 Uhr