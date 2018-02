Europa League : Batshuayis Doppelpack beschert Dortmund Sieg gegen Bergamo

Die Leihgabe vom FC Chelsea trifft auch in der dritten Partie für die Borussen. Nach acht sieglosen Spielen auf internationaler Ebene gewinnen die Dortmunder endlich wieder einmal. Doch weil Bergamo zwei Auswärtstore erzielt, erwartet die Borussen ein schweres Rückspiel.

von dpa

15. Februar 2018, 21:48 Uhr

Michy Batshuayi hat Borussia Dortmund zum langersehnten Erfolgserlebnis auf internationaler Bühne verholfen. Mit seinen beiden Toren (65./90.+1) ebnete der Winterneuzugang den Weg zum 3:2 (1:0) über Atalanta Bergamo.

Damit kann der Fußball-Bundesligist, für den auch André Schürrrle (30.) traf, eine Woche vor dem Rückspiel in Italien auf den Einzug in das Achtelfinale der Europa League hoffen. Nach dem zwischenzeitlichen Rückstand durch den Doppelschlag von Josip Ilicic (51./56.) bewies der BVB vor 62 500 Zuschauer im Signal Iduna Park gute Moral und wendete die drohende Niederlage ab.

«Es war ein enges Spiel», sagte Doppeltorschütze Batshuayi. «Ich habe immer daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Dass es dann noch geklappt hat, freut mich sehr.» Nationalspieler Mario Götze, der in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde und beide Treffer Batshuayis vorbereitete, sagte dem TV-Sender Sky: «Wenn man den Verlauf der Partie sieht, müssen wir sehr froh sein, dass wir am Ende noch gewonnen haben.»

Trainer Peter Stöger musste seine Mannschaft im Vergleich zum 2:0 gegen den Hamburger SV auf zwei Positionen umbauen: Für den angeschlagenen Spielmacher Shinji Kagawa (Sprunggelenk) spielte Gonzalo Castro, Sokratis stand für den in der Europa League nicht spielberechtigten Schweizer Manuel Akanji in der Abwehr. Marco Reus, der vergangenes Wochenende sein Comeback nach mehr als acht Monaten Verletzungspause gefeiert hatte, lief erneut von Anfang an auf. Beim Tabellen-Achten der Serie A saß der deutsche Abwehrspieler Robin Gosens zunächst auf der Bank. Er wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Weil die Italiener nicht so defensiv wie erwartet begannen, entwickelte sich vom Anpfiff weg eine muntere Partie. Kapitän Reus hatte die erste Chance, als er nach Zuspiel von Schürrle (6.) den Ball aus halbrechter Position knapp am Tor vorbeischob. Gut fünf Minuten später sorgten die Gäste erstmals für Gefahr. Zunächst blockte Sokratis einen Schuss von Angreifer Bryan Cristante, den anschließenden Eckball köpfte Innenverteidiger Mattia Caldara aus kurzer Distanz freistehend vorbei.

Nach einer guten Viertelstunde übernahm Dortmund die Kontrolle. Ein abgefälschter Schuss von Schürrle (17.) streifte nur den Pfosten, Batshuayi (22.), Christian Pulisic (24.) und abermals Schürrle (28.) hatten weitere Gelegenheiten. Der starke Schürrle belohnte sich dann nach einer halben Stunde mit dem verdienten Führungstor. Eingeleitet wurde der Treffer von Chelsea-Leihgabe Batshuayi, der letzte Pass kam von Verteidiger Lukasz Piszczek.

Nach einer starken ersten Halbzeit gab es jedoch ein böses Erwachen in Durchgang zwei. Zunächst ermöglichte ein schlimmer Stellungsfehler von Jeremy Toljan den Gästen den Ausgleich: Der Abwehrspieler unterlief eine weite Flanke, Ilicic schoss aus spitzem Winkel ein. Fünf Minuten später war es erneut der Slowene, der die Gäste mit einem Abstaubertor in Führung brachte.

Stöger reagierte, nahm Reus raus, schickte Weltmeister Mario Götze auf den Platz - und wurde belohnt. Drei Minuten nach der Einwechslung kombinierten sich Schürrle und Götze nach vorne, der Joker legte für Batshuayi auf und der glich mit einem kraftvollen Schuss aus 17 Metern aus.

In der 85. Minute kam bei den Gastgebern noch Angreifer Alexander Isak für Pulisic. Erneut Götze war es dann, der Batshuayi in der Nachspielzeit auch seinen zweiten Treffer auflegte. Nach acht sieglosen Partien auf internationalem Parkett durfte sich Dortmund so wieder über ein gewonnenes Spiel freuen.

Im Rückspiel am 22. Februar muss Dortmund auf Julian Weigl verzichten. Der Mittelfeldspieler sah in der ersten Halbzeit die 3. Gelbe Karte.